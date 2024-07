Atingidos pelas chuvas do RS, tatuadores abrem agenda em Curitiba

Curitiba será uma das cidades escolhidas por três tatuadores de Porto Alegre para retomarem o trabalho após os prejuízos causados pela enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul em maio e deixou um rastro de destruição ainda gera impacto em diversos setores do Estado.

Durante o evento climático, mesmo quem não teve o seu negócio afetado diretamente pelas inundações, se viu obrigado a paralisar as atividades para se mobilizar em prol de quem mais precisava no momento. A retomada do serviço, no entanto, veio em um ritmo diferente e desacelerado.

Assim como muitos profissionais autônomos, os tatuadores de Porto Alegre tiveram o seu trabalho impactado no pós-enchente. Como alternativa às dificuldades enfrentadas, eles resolveram colocar o pé na estrada para divulgar o serviço em outras cidades.

+ Cerejeiras em Curitiba! Saiba onde ver a florada cor-de-rosa, antes que acabe

“Muitos tatuadores já fazem guest em outros estúdios, mas geralmente é de forma independente. Nós estávamos conversando sobre essa possibilidade, mas vimos que no Rio Grande do Sul, de forma geral, não teriam condições. As pessoas não vão escolher pagar por uma tatuagem agora, não é a prioridade para elas neste momento”, comenta a artista Juliana Nobre.

Depois de muita conversa, os amigos, que trabalham no mesmo estúdio na capital gaúcha, decidiram encarar esse desafio juntos.

“Estamos saindo por uma necessidade. Somos artistas independentes e estamos sofrendo com o impacto econômico. Nós paramos de trabalhar, nos envolvemos e ajudamos em iniciativas, mas o retorno ao trabalho foi muito difícil. Mesmo fazendo campanhas, com vouchers solidários, o movimento ainda está muito fraco, e nós entendemos”, reflete a tatuadora Caroline Pacheco.

Para Daniel Santiago, que completa o trio de amigos, a experiência é ainda mais significativa. Morador do Bairro Humaitá, em Porto Alegre, ele e a família precisaram sair de casa às pressas. A residência em que moravam foi completamente atingida pelas águas do Guaíba e eles perderam praticamente tudo.

+ Veja também: Dez comédias despirocadas (e algumas românticas) para você curtir no streaming

“Tive que recorrer a amigos e fui acolhido pela Ju. Minha única fonte de renda é meu trabalho como tatuador. A forma que encontramos para continuar divulgando a nossa arte foi sair para outras cidades”, diz.

Tattoo trip

A trip começa por Curitiba, no Paraná, onde os artistas atuarão como tatuadores convidados, de 13 a 16 de julho, no estúdio Traço Nobre (Rua Lúcio Rasera, 175, Bigorrilho), que disponibilizou o espaço para tatuadores do Rio Grande do Sul que foram afetados pela enchente. Como forma de ajudar os colegas gaúchos, o estúdio não cobrará taxas de serviço e ainda vai acolher os três amigos durante a estadia na cidade.

Depois de Curitiba, os três partem para Balneário Camboriú e Florianópolis, em Santa Catarina. Ao todo, serão 10 dias de viagem até o retorno para Porto Alegre.

Mais informações sobre a trip estão sendo divulgadas nos perfis do Instagram dos artistas: @ajunobre, @carolpacheco.tattoo e @danieltsantiago.

Vai encarar?? Vai encarar? Chácara pertinho de Curitiba proporciona esporte radical! Só R$ 0,75? Como pagar menos EstaR em Curitiba? Dica pode salvar seu orçamento! Transporte Parque Vila Velha recebe visita de animal “com alto risco de extinção”