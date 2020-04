Em comunicado divulgado no seu site oficial, a Associação Comercial do Paraná voltou atrás na recomendação dada a seus associados na última quinta-feira de retorno às atividades a partir de segunda (13). A ACP afirma que acatou a recomendação administrativa feita pelo Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, Marcelo Paulo Baggio.

No documento, Baggio sugere ao presidente da ACP, Camilo Turmina, que suspenda o convite de reabertura do comércio feito via nota pública da entidade. Segundo a mesma nota, este seria o desejo da maioria de seus associados.

A ACP reitera seu respeito às sugestões de fechamento de atividades não essenciais propostas pelas autoridades sanitárias do Município, do Estado e da União, mas destaca que em seu convite explicitava todas as recomendações sanitárias para garantir a segurança dos clientes.

Mostra também, mais uma vez, sua preocupação com o futuro econômico dos associados. “Tudo como forma de conciliar a preservação da saúde com o interesse econômico, uma vez que o fechamento completo do comércio por tempo indeterminado criará uma onda de quebra de empresas e desemprego que podem levar a um caos social sem precedentes na história do país”, diz o texto.

O texto cita o Boletim Epidemiológico 07, da Secretaria da Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde – também citada pela prefeita de Pinhais, que determinou a volta de uma série de atividades na segunda-feira -, o qual destaca que a partir de 13 de abril, os municípios, Distrito Federal e Estados que implementaram as medidas descritas, poderia funcionar.

“Nos manifestamos para que nossos associados e comerciantes em geral permaneçam em isolamento social e NÃO REABRAM seus estabelecimentos a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de abril”, diz a nota.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).