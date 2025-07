Asfalto na Estrada do Ganchinho é arrumado após reclamações e briga na Justiça

Com buracos que causavam indignação há anos em quem passava pela região, um trecho de 500 metros da Estrada do Ganchinho, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba, foi recuperado. O reparo, feito pela prefeitura, ocorre após uma polêmica envolvendo o município e a concessionária Arteris Litoral Sul.

A reparação no local começou um dia após a publicação de uma reportagem da Tribuna do Paraná, que registrou reclamações de moradores do bairro por conta dos inúmeros buracos na via e revelou problemas judiciais no trecho.

Secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur, afirma que a situação do asfalto estava muito ruim e não havia como seguir apenas com ações de “tapa-buraco”, como vinha sendo feito para minimizar a situação.

Após obra no asfalto. Foto: Hully Paiva/SECOM Após obra no asfalto. Foto: Hully Paiva/SECOM Estrada do Ganchinho antes de obra. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná Estrada do Ganchinho antes de obra. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Na reportagem da Tribuna, publicada no dia 23 de julho, o mecânico Marcelo Manoel da Silva demonstrou indignação com o problema. Cansado da situação, ele resolveu ajudar despejando nos buracos cinco carretinhas de caliça.

Para o frentista Elson Rodrigues, de 58 anos, o problema não era solucionado porque apenas “colocavam terra”. “Precisam colocar máquina para trabalhar. Como o asfalto foi mal feito, passa caminhão pesado ali e não aguenta”.

Segundo o secretário, desta vez, foi realizada uma drenagem complementar, uma passagem elevada e toda a sinalização. “Assegurando uma condição de qualidade de trafegabilidade naquele trecho”, diz Jamur.

Brigas atrasaram melhorias na Estrada do Ganchinho

Segundo o secretário, a obra foi iniciada após uma decisão judicial permitir que a prefeitura realizasse os trabalhos no local. De acordo com o município, a responsabilidade legal pela manutenção da via é da Arteris.

Apurado pela reportagem, o local é área de domínio da concessionária Arteris Litoral Sul. Entretanto, em um acordo particular, a concessionária permitiu que a empresa Debema Administração e Participações construísse na região, sob a condição de que o asfalto no local fosse de sua responsabilidade. A fiscalização desta manutenção, bem como a garantia do serviço, seria dessa empresa.

No entanto a Debema teria contratado outra empresa para realizar o serviço, que foi entregue e aprovado. Problemas no asfalto começaram a aparecer, gerando uma disputa judicial entre a Debema e a empresa contratada, assim como entre a Arteris e a Debema.

A Tribuna tentou contato com a empresa Debema, mas não obteve sucesso até a publicação desta reportagem e segue aberta para eventual posicionamento.