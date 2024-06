A queda de dois eucaliptos no fim da manhã desta quarta-feira (26) bloqueou um dos acessos ao Parque Tingui, no bairro São João, em Curitiba. A interdição da via é na Raposo Tavares, próximo da Avenida Fredolin Wolf. A previsão de reabertura é para as 16 horas. As árvores caíram às 11h15 e, por sorte, ninguém foi atingido.

Equipes da Copel e da prefeitura já estão no local para retirar os galhos que estão no meio da rua. Com a queda das árvores que atingiram os postes, a empresa responsável pela energia elétrica precisou ser acionada para restabelecer possíveis problemas no abastecimento.

Apesar do vento na região, a primeira suspeita que a queda tenha sido provocada pela idade avançada da árvores que cercam toda a região.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Imagens impressionam 5 flagras de câmeras: motociclista sai ‘voando’ após batida de carro 243 kg de drogas apreendidos Cena de cinema: perseguição é feita de helicóptero no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?