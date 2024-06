Um caminhão gigante, com duas carretas acopladas, ficou por horas parado no canteiro central da BR-116, no Contorno Leste de Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou uma faixa da via. Com a chegada do guincho, a rodovia precisou ser interditada totalmente até o fim do serviço, por volta das 12h.

Segundo a PRF, o ocorrência é no km 107 sul, sentido São Paulo. O caminhão perdeu o controle quando seguia e foi parar no canteiro. O motorista não se feriu.

O guincho da concessionária já está no local para realizar a manobra de retirado da carreta. De acordo com o aplicativo Wase, devido a esse acidente, se formou um congestionamento de 15 km.

