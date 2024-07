Apreensões de maconha e cocaína crescem no Paraná em 2024

O Paraná registrou aumento no número de apreensões de drogas no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado. A maconha segue como o entorpecente com maior número de apreensões no Estado.

Segundo dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), indicam crescimento no volume de apreensões de maconha (17%), cocaína (60%) e crack (88%). O número de ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas também registrou aumento no período.

No período de janeiro a junho de 2024, as forças de segurança retiraram de circulação 221,3 toneladas de maconha, 17,27% a mais que as 188,7 toneladas apreendidas no mesmo período de 2023. O montante é pouco mais da metade do total apreendido no ano passado, de 427,7 toneladas. É como se as forças de segurança retirassem de circulação mais de uma tonelada de droga por dia, em média.

Em relação ao crack, nos primeiros seis meses deste ano foram apreendidos 1,5 tonelada da droga, contra 835 quilos no mesmo período de 2023, variação de 88,91%. O total apreendido em 2024 é praticamente o mesmo do total apreendido da droga no ano passado, de 1,6 tonelada.

Para o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o aumento no número de apreensões é resultado do trabalho integrado entre as forças de segurança, aliado ao policiamento ostensivo nas cidades.

“Somente com a maconha, apreendemos mais de 220 toneladas neste primeiro semestre, o que corresponde a cerca de 1,2 tonelada de maconha retirada por dia das ruas. Isso é fruto do trabalho integrado das forças de segurança, aliado a operações de inteligência não só na fronteira, mas também no Litoral e em todas as nossas rodovias”, disse Hudson.

