Uma aposta de Curitiba acertou cinco das seis dezenas sorteadas na Mega-Sena 2676, na noite desta terça-feira (16). Como ninguém acertou os seis números, o prêmio que estava em R$ 20 milhões, acumulou e deve chegar a R$ 27 milhões no próximo sorteio, marcado para esta quinta-feira (18).

Resultado Mega Sena 2676: 04 – 06 – 14 – 19 – 22 – 29

O bilhete foi feito na Mônaco Loterias com uma aposta simples de R$ 5, e o apostador (a) vai faturar R$ 30 mil. A Mônaco Loterias tem duas unidades no Bairro Alto.

Como jogar

Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por bilhete. O jogo simples de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site loteriasonline.caixa.gov.br e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

