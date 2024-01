Quatro apostas realizadas em Curitiba ficaram no quase, a apenas uma dezena de um prêmio milionário sorteado pela Lotofácil 3005, na noite desta terça-feira (16). O prêmio principal saiu para duas apostas de Minas Gerais, que juntas dividirão R$ 1,7 milhão.

Resultado Lotofácil 3005: 01, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 24 e 25.

Em Curitiba quatro apostas ganharam um prêmio de consolação por terem acertado 14 dos 15 números sorteados. Por causa disso, cada uma ganhou prêmio de R$ 877.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta quarta-feira e tem como prêmio o valor de R$ 1,7 milhão. Veja abaixo o detalhamento das apostas que ganharam no Paraná.

Curitiba Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio COLOMBO/PR LOTERIAS COLOMBO LTDA 15 Não Simples 1 R$877,29 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$877,29 CURITIBA/PR CASH LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$877,29 CURITIBA/PR ELEFANTE DA FORTUNA 15 Não Simples 1 R$877,29 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$877,29 GUARANIACU/PR LOTERICA AVENIDA 15 Não Simples 1 R$877,29 GUARAPUAVA/PR BAGATOLI LOTERIAS 18 Não Simples 1 R$3.509,16 GUARAPUAVA/PR LOTERICA SUPER SORTE 15 Sim Simples 1 R$877,29 IBAITI/PR LOTERICA 13 PONTOS 15 Não Simples 1 R$877,29 IBIPORA/PR LOTERICA IBIPORA 15 Sim Simples 1 R$877,29 LIDIANOPOLIS/PR LOTERICA TREVO DA SORTE 15 Não Simples 1 R$877,29 LONDRINA/PR LOTERICA LOTOPREMIO 15 Não Simples 1 R$877,29 MARINGA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$877,29 MARINGA/PR LOTERICA TREVO DE OURO 15 Não Simples 1 R$877,29 MATINHOS/PR LOTERICA EPAMINONDAS 15 Não Simples 1 R$877,29 MEDIANEIRA/PR LOTERICA MEDIANEIRA 15 Sim Simples 1 R$877,29 PATO BRANCO/PR PAGANI LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$877,29 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS III 15 Não Simples 1 R$877,29 ROLANDIA/PR LOTERICA CANCAO 15 Não Simples 1 R$877,29 SAO MATEUS DO SUL/PR KI SORTE LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$877,29 SARANDI/PR LOTERICA MONTREAL LTDA 15 Sim Simples 1 R$877,29 TERRA BOA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$877,29 TOLEDO/PR LOTERICA OESTE LTDA 15 Não Simples 1 R$877,29 TOLEDO/PR NIPO LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$877,29 UMUARAMA/PR JM LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$877,29 UMUARAMA/PR JM LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$877,29

Você sabe apostar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3. A máxima, com 20, custa R$ 46,5 mil.

