Acumulada em R$ 53 milhões, na Mega Sena 2751 milionária seguiu sem um ganhador. Nenhum apostador acertou as seis dezenas da sorte e o prêmio para terça-feira (23) saltou para R$ 61 milhões. No Paraná, seis apostadores garantiram uma graninha com a quina da Mega Sena, incluindo uma de Curitiba.

Resultado Mega Sena 2751 milionária: 04, 13, 18, 42, 52 e 53

O apostador de Curitiba fez uma aposta simples na Lotérica Hora da Sorte, no bairro Parolin, dentro de um supermercado em Curitiba. A aposta rendeu um prêmio de R$ 60,9 mil. Nada mal, hein?

Outras apostas do Paraná garantiram prêmio com a quina da Mega Sena, entre elas um bolão com 15 participantes que faturou R$ 182 mil. Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio ALTAMIRA DO PARANA/PR LOTERICA ALTAMIRA 7 Não Bolão 33 R$121.928,73 CURITIBA/PR LOTERIAS HORA DA SORTE 6 Não Simples 1 R$60.964,39 MARIA HELENA/PR LOTERICA FERREIRA 6 Sim Simples 1 R$60.964,39 PARANAVAI/PR LOTERIA SANTOS DUMONT 6 Não Simples 1 R$60.964,39 QUATRO BARRAS/PR PINHEIRAO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$60.964,39 TELEMACO BORBA/PR LOTERICA DO CHICO 8 Não Bolão 15 R$182.893,05

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!