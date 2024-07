A Mega-Sena, a loteria que transforma apostadores em milionários, está com o concurso 2751 marcado para este sábado (20). O prêmio desta noitepode mudar vidas: R$ 53 milhões A Tribuna do Paraná convida todos os leitores a acompanharem o resultado do sorteio a partir das 20h. Será que a sorte está ao seu lado?

Resultado Mega-Sena 2751

– Números sorteados a partir das 20h

A aposta mínima de 6 números custa apenas R$ 5,00, e quanto mais números marcar, maiores as chances de ganhar. Não perca a chance de se tornar o próximo milionário do Brasil. Faça sua aposta e acesse a Tribuna do Paraná para acompanhar o resultado em tempo real. Boa sorte a todos os participantes!

