O ditado neblina que baixa é sol que racha é o resumo desta sexta-feira (28) em Curitiba. Quem saiu cedo de casa enfrentou muita neblina, principalmente em bairros como o Barigui e Bairro Alto. Além da neblina, Curitiba teve hoje a temperatura mais baixa do ano: 11,4ºC. No interior, o termômetro marcou 7,4ºC em General Carneiro, no sul paranaense.

+Leia mais! Resultado Mega Sena 2237: veja quem ganhou os R$ 200 milhões!

Segundo o Instituto Simepar, a previsão de tempo bom após a neblina ocorre por causa da presença de uma massa de ar mais estável que ocupa o Sul do Brasil. Embora o ar fique mais frio, ele é menos úmido e, de acordo com a meteorologia, descarta qualquer possibilidade de chuva do período da manhã até a noite. No Litoral, para quem ainda vai pegar um resquício de temporada neste fim de semana, a chance de chuva é praticamente nula até o domingo (1).

Conforme aponta o Simepar, em Curitiba, os termômetros devem ficar entre 13° C e 25° C nesta sexta-feira, com as rajadas de vento podendo atingir os 42 km/hora. Por causa da massa de ar mais frio e seco, o céu já deve estar aberto logo nas primeiras horas do dia. Como de costume, para os curitibanos, o período da manhã estará mais frio na capital, com a possibilidade de uma tarde mais quente por causa da atuação do sol.

+Viu essa? Assinatura de Chorão em contrato com empresa que cobra por shows após sua morte é falsa!

Litoral

Nas praias, a previsão também é de tempo aberto, com temperaturas abaixo dos 30° C. De acordo com o Simepar, nesta sexta, em Guaratuba, a Máxima prevista é de 28° C, com Mínima de 20° C. Com as temperaturas amenas, a caminhada à beira-mar pode ser uma ótima pedida para quem resolveu esticar um pouco mais o feriado de carnaval.

Interior

A previsão também é de tempo bom para as demais regiões do Paraná. Segundo o Simepar, as áreas que devem registrar as maiores temperaturas desta sexta-feira se concentram do Centro para o Oeste. Em Francisco Beltrão, a Máxima pode chegar aos 31° C. Em Campo Mourão, a meteorologia aponta Máxima de 29° C. Foz do Iguaçu, no extremo oeste, deve ter Máxima de 35° C nesta sexta.

Para General Carneiro, que registrou a temperatura mais baixa do Estado nesta sexta-feira, a previsão não aponta mais frio. No final de semana os termômetros ficam entre os 15 e 28 graus.