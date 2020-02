A quarta-feira (12) deverá ser de tempo estável em quase todas as regiões do Paraná. Em Curitiba o sol apareceu já nas primeiras horas da manhã. Segundo a previsão do Instituto Simepar, as temperaturas voltam a subir na capital e o dia típico de verão também volta a prevalecer, com possibilidade de chuvas ocasionais no fim da tarde. Já no Litoral, a umidade ainda segue presente. As condições atmosféricas nas praias favorecem a ocorrência de chuviscos ocasionais nesta quarta.

Conforme aponta o Simepar, as temperaturas na capital devem estar, ligeiramente, mais elevadas nesta quarta-feira. A máxima prevista pela meteorologia gira em torno dos 25°C, com mínima próxima dos 15° C. Ainda de acordo com o Simepar, é na quinta-feira (13) que o tempo deve apresentar melhora significativa em Curitiba. A explicação é a presença de um ar mais seco em praticamente todo o Estado, que veio após uma frente fria passar pela Região Sul.

Litoral

No setor leste, como aponta o Simepar, nesta quarta-feira, os ventos úmidos do oceano em direção ao continente ainda devem ficar retidos nesta área pela Serra do Mar. Nas praias, estão previstos chuviscos ocasionais, principalmente à noite. No entanto, isso não deve atrapalhar a subida das temperaturas. A quarta deve ser mais quente do que nos últimos dias. Em Pontal do Paraná, por exemplo, devem variar entre 21°C e 26°C.

Outras regiões

No Interior do Paraná, a expectativa é de um dia sem chuvas. No entanto, ainda são previstas chuvas isoladas nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado. Nessas áreas, as Máximas podem chegar aos 26° C. É o caso, por exemplo, de Francisco Beltrão, onde a Mínima prevista para esta quarta é de 18° C e a Máxima de 26° C.