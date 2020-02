Dezoito bairros de Curitiba poderão ter falta de água nesta semana, segundo a Companhia Paranaense de Saneamento (Sanepar). São obras de melhorias do sistema, no reservatório Corte Branco e também por causa de interligação de rede. Nesta terça-feira (11), o abastecimento pode ser afetado em sete bairros. Já na quinta-feira (13), são onze bairros atingidos. O Sítio Cercado está nas duas falhas de abastecimento.

Nesta terça-feira, a falta de água atinge os seguintes bairros: Sítio Cercado, Alto Boqueirão, Xaxim, Pinheirinho, Boqueirão, Ganchinho e Santo Inácio. A normalização do sistema está prevista para o início da manhã de quarta-feira (12), de forma gradativa.

Já na quinta-feira, uma obra no reservatório Corte Branco, no bairro Uberaba, pode deixar mais bairros às secas. Os bairros afetados são: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê e Sítio Cercado (que já teve falta de água também nesta terça-feira). Segundo a Sanepar a previsão é que o abastecimento seja retomado até por volta das 23h30 do mesmo dia.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

