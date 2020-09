A quarta-feira (16) amanheceu fria em Curitiba e região, com temperaturas em torno dos 12ºC, mas é questão de tempo para o dia esquentar novamente, deixando para trás aquele friozinho que visitou a cidade na terça-feira (15) após a passagem do Ciclone Bomba.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os ventos no sentido norte voltam a predominar no Paraná e isso aquece as temperaturas. A nebulosidade também deve diminuir ao longo do dia na capital. Apenas o Litoral ainda deve se manter com o céu mais carregado de nuvens.

Em Curitiba, a variação térmica nesta quarta deve ficar entre 12º C e 28º C. Não há previsão chuva. “Amanhece com céu encoberto e o sol fica entre nuvens à tarde”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Litoral

Nas praias paranaenses o dia fica mais nublado, por causa da umidade entre a Serra do Mar e as cidades litorâneas. Segundo o Simepar, o sol também aparece, fica entre nuvens, mas a quarta-feira demora mais tempo para esquentar do que a capital. E as temperaturas máximas não sobem tanto. “Mesmo assim, fica mais agradável do que a terça-feira”, diz Kneib.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as marcações nos termômetros devem variar entre 15º C e 23º C.