O medo e a insegurança estão deixando moradores de vários bairros de Curitiba assustados. Em pleno começo de tarde da última terça-feira (02), uma mulher foi arrastada pela motorista de um carro ao tentar evitar a perda de dois aparelhos celulares. Os aparelhos tinham sido furtados em uma loja no bairro Sítio Cercado. As imagens, logo abaixo, são impressionantes e mostram a violência da suspeita do crime, uma mulher de 34 anos.

O flagra feito por uma câmera de segurança instalada na Rua Professor João Poeck mostra uma mulher correndo em direção a um Celta Branco. Na sequência, ela aparece sendo arrastada e caindo. A vítima procurou uma equipe policial na rua relatando o que ocorreu, inclusive chegou a mostrar aos policiais arranhões na perna e no rosto.

Ainda na terça, um homem compareceu à sede da 4ª Companhia do 13º BPM afirmando que sua prima havia sido roubada por uma mulher que conduzia um Celta de cor branca. Utilizando a localização do celular furtado, ele passou o endereço da suspeita.

Celular dedurou a Maníaca dos celulares

A equipe foi até a casa indicada e localizou a mulher de 34 anos, que foi reconhecida pela vítima como a autora do crime. Durante a busca domiciliar, foram encontrados 16 celulares, incluindo o que havia sido roubado. Além disso, a churrasqueira da casa estava acesa, contendo diversos documentos em processo de queima.

Após consultar aos sistemas informatizados da PMPR, três vítimas haviam registrado boletins de ocorrência relatando furtos por uma mulher com as mesmas características da autora. A mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes.

