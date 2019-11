A campanha Médicos do Bem vai ofertar 1 mil consultas com diversas especialidades da medicina totalmente de graça para moradores de Curitiba e Região Metropolitana ao longo de todo o mês de dezembro. As consultas com clínicos gerais, cardiologistas, otorrinolaringologistas, ortopedistas e outros especialistas poderão ser agendadas de maneira online, como parte da divulgação de um aplicativo chamado Medibook, que reúne médicos, clínicas e hospitais.

A plataforma permite que as pessoas identifiquem todas as consultas disponíveis do Médicos do Bem em um local único, com acesso rápido, online e a qualquer hora. A ideia é disponibilizar consultas ao longo de todo o mês de dezembro para que mais pessoas possam ter acesso aos especialistas. Para obter uma das consultas, os interessados deverão realizar um cadastro prévio na plataforma.

Feito isso, a partir do dia 25 de novembro, serão disponibilizadas as primeiras agendas dos profissionais que estão participando da campanha e o público poderá realizar o agendamento. Todas as instruções encontram-se no site medicosdobem.org.br. “As consultas são limitadas e, caso haja uma procura muito grande para uma especialidade, por exemplo, criaremos uma lista de espera”, explica Rodrigo Marcial, um dos fundadores do Medibook.