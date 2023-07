Antigos funcionários da Telepar comemoram Jubileu de Diamante simbólico

Os funcionários da antiga Telepar, carinhosamente chamados de teleparianos e teleparianas, comemoraram simbolicamente no último sábado (1° de julho) o Jubileu de Diamante da antiga empresa telefônica do Paraná. Realizado no Restaurante Dom Antônio, em Santa Felicidade, o eventou contou com a aprticipação de 500 convidados. Privatizada em 1998, a Telecomunicações do Paraná faria 60 anos.

O evento festivo e beneficente teve a participação especial de autoridades, teleparianos e teleparianas, familiares e amigos, e contou com extensa programação. Durante a cerimônia foram homenageados funcionários e autoridades importantes na história da empresa.

Luiz Teixeira Oliveira Junior e Wilson R. Pickler, membros da Comissão Organizadora do evento, instituíram a “Comenda Paulo Cruz Pimentel, o Governador das Telecomunicações”, tendo como primeiro homenageado José Francisco Cunha, “pelo conjunto da obra em prol da memória da TELEPAR e dos Teleparianos”

Iracema de Jesus Paiva, cantineira; Gilberto Geraldo Garbi, presidente de 1979 a 1987; Guaracy Martins, técnico especialista; Maria Israelina Hugen Esnarriaga, gestora de contratos e comunicação de dados, Cleomar Justiniano Gaspar, presidente da Astelpar, também receberam homenagens.

