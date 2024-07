Alta da construção civil é comemorada por empresa líder de Curitiba

A Junto Seguros, que tem sede em Curitiba, reúne corretores da região Sul do país nesta próxima terça-feira (16) na Pedreira Paulo Leminski. A seguradora é uma das mais inovadoras da área e a primeira do país a ultrapassar R$ 700 milhões em prêmios diretos, consolidando a liderança no mercado.

Com a alta do setor de construção civil, a empresa está comemorando ótimos resultados e tem ótimas expectativas, principalmente pela alta demanda na construção civil. Nesta terça, um encontro entre líderes e corretores do Sul vai reunir profissionais e especialistas da área de seguros a partir das 20 horas, na Pedreira, com a presença do CEO da Junto Seguros Roque de Holanda Melo. O evento empresarial vai consolidar ainda mais marca e gerar a troca de experiências.

Desde 2018, a empresa vem investindo em tecnologia. Junto Seguros começou as operações em Fiança Locatícia e está otimista com as projeções de crescimento para os próximos anos. “As empresas estão cada vez mais se utilizando do seguro garantia, como indicam os dados da Susep (24% quando comparamos os números de 2022 e 2023) e ainda há muito espaço para crescimento do mercado segurador no país”, comenta CEO da Junto Seguros, Roque de Holanda Melo.

