Almoço solidário de Páscoa reúne 300 pessoas no Centro de Curitiba

Um almoço solidário realizado por voluntários está auxiliando 300 pessoas em situação de rua neste sábado (7), em Curitiba. A alimentação ocorre no refeitório da Igreja Bom Jesus, no Centro.

A ação faz parte do projeto Mesa Fraterna, desenvolvido em parceira entre a Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, a Arquidiocese de Curitiba e a Pastoral do Povo da Rua. Para essa preparação, os voluntários foram para a cozinha nas primeiras horas do dia. O cardápio inclui 85 quilos de frango, 25 quilos de arroz, molho, verduras e muito amor.

Segundo o padre Ghignone, o projeto alia a celebração da Páscoa com o auxílio com quem mais precisa. “Estamos na Páscoa, a celebração da vida. É o projeto Mesa Fraterna que busca essa população mais vulnerável”, disse o padre.

