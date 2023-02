O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu nesta terça-feira dois alertas para temporais no estado do Paraná. O primeiro, Amarelo, de grau “perigo potencial”, vale para grande parte do estado, inclusive para Curitiba. O segundo, Laranja (chuvas intensas, PERIGO) vale para o todo o litoral.

+ Veja a previsão do tempo para a região de Curitiba!

De acordo com o alerta, pode chover de 50 a 100 mm/dia nas praias, e até 50 mm/dia nas demais regiões. Os ventos podem chegar até 100 km/h dependendo da hora e cidade. O Inmet avisa que pode ocorrer. risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As instruções para estas áreas são:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Nos últimos dias têm chovido muito acima da média em todo o litoral do Brasil, em especial na região Sudeste, especialmente nas praias de São Paulo.