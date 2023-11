ALERTA DE CALOR: Inmet mantém Paraná em estado de atenção

Vale até o próximo dia 14, terça-feira, o alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para o calor intenso na região de Curitiba e no Paraná como um todo. O alerta representa perigo para a saúde e a recomendação é que as pessoas se protejam com protetores solares e mantenham a hidratação (tomar água) em dia. As temperaturas na capital podem chegar aos 35°C neste domingo (12).

+ Leia mais: Oito estações-tubo serão desativadas na próxima semana; confira a lista!

De acordo com o Simepar, poucas mudanças são previstas nas condições do tempo sobre o Paraná. Continua muito quente em praticamente todos os setores, com temperaturas que se aproximam dos 40°C no Noroeste do estado. Índices de umidade também ficam baixos no período da tarde.

Mas e a chuva?

Possibilidade de chuvas segue baixa, mas não se descarta alguns eventos bastante localizados e de curta duração no final de semana. Para Curitiba, a previsão é de que volte a chover apenas na terça-feira, mas as temperaturas não devem baixar por causa disso. O calor deve permanecer durante toda a semana.

UMDois Esportes: Coritiba x Cruzeiro é paralisado após invasão de campo e pancadaria

De acordo com o Simepar, “o tempo fica abafado, mas, diferentemente do final de semana, teremos aumento da instabilidade a partir desta segunda-feira na maioria das regiões do estado. Uma frente fria evolui pelo oceano, na altura da Região Sul, alinhada a um fluxo de umidade e calor sobre essas regiões. Com isso, pancadas de chuva com trovoadas são previstas”.

Você já viu essas??

Vem aí novo snack! Gigante mundial dos salgadinhos inaugura nova linha de produção em Curitiba Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Bruxas de Guaratuba; Justiça reconhece tortura e anula condenações após 30 anos