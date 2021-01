A agência Ecoville da Caixa Econômica Federal, no bairro Orleans, em Curitiba, está com o sistema fora do ar e as pessoas não estão conseguindo atendimento na manhã desta segunda-feira (4). A orientação da instituição é que procurem outras agências enquanto o problema técnico não é solucionado. O sistema de autoatendimento está funcionando normalmente.

A agência está localizada na Rua Professor João Falarz, 1292, no bairro Orleans. Segundo informações, o volume de pessoas que chegava no local era intenso no fim da manhã e muitos olhavam o cartaz colocado na frente da agência e saiam cabisbaixos. No aviso, a orientação é se encaminhar para agências da Caixa nos bairros Fazendinha, Nova Orleans e Bigorrilho.

Um dos motivos para o movimento é a liberação a partir desta segunda-feira do saque do auxílio emergencial para trabalhadores com direito ao benefício. São pagas parcelas de R$ 600 – ou R$ 300, no caso do auxílio extensão – a quem faz parte dos ciclos 5 e 6.

Essa é a última etapa do pacote de medidas de transferência de renda do governo federal para ajudar a superar a crise econômica causada pela pandemia do coronavírus.

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou a assessoria da Caixa Econômica Federal para saber dos motivos do problema e quando o atendimento presencial vai retornar. Segundo o banco, a agência Ecoville está passando por reparos na infraestrutura. “Orientamos aos clientes que busquem a agência Nova Orleans, no bairro São Braz, ou os canais alternativos de atendimento, como lotéricas e internet banking. A Caixa permanece trabalhando para normalizar o atendimento da unidade o mais brevemente possível”, disse o banco.