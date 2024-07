O Brasil perdeu posições e não tem mais aeroportos entre os três melhores do mundo, de acordo com o ranking feito pela AirHelp, empresa voltada para os direitos dos passageiros e indenizações de voos.

No ranking internacional, o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), aparece entre os 50 melhores do planeta.

Já o aeroporto de Recife despencou da segunda para a 14ª colocação da lista, com a pontuação baixando de 8,49 para 8,20. Em 2023, o local só ficou atrás de Mascate, em Omã, enquanto em 2022 o aeroporto de Recife foi superado apenas por Haneda, em Tóquio, no Japão (veja o ranking abaixo).

A instalação na capital pernambucana perdeu pontos em todos os itens avaliados no ranking: pontualidade (de 8,5 para 8,2), opinião do cliente (de 8,4 para 8,3) e alimentação e lojas (de 8,7 para 8,1), o que resultou na média de 8,2 pontos.

Com a queda de Recife, o aeroporto brasileiro melhor ranqueado passa a ser o de Brasília, que obteve 8,32 pontos (8,6 para pontualidade; 8 para opinião do cliente e 7,9 para alimentação e lojas) e está em quinto lugar.

O outro aeroporto brasileiro que figura entre os dez melhores do mundo é Belém, nono lugar com 8,26 pontos, que acabou sendo o vencedor mundial na categoria dos aeroportos que recebem até 50 mil voos por ano.

A performance representa uma piora na avaliação, pois o país tinha quatro aeroportos entre os dez melhores em 2023: Recife (2°), Brasília (4°), Belém (7°) e Belo Horizonte-Confins (8º). O Brasil também tinha quatro entre os dez melhores em 2022: Recife (2º), Viracopos (4º), Belo Horizonte-Confins (6°) e São Paulo-Congonhas (7º).

“Neste ano o Brasil registrou menos destaques no ranking em relação aos levantamentos anteriores, com apenas dois aeroportos entre os 10 melhores do mundo. Os aeroportos de Brasília e Belém mantiveram-se nas primeiras posições com boas avaliações, especialmente em relação à pontualidade dos voos”, avalia Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

A liderança neste ano ficou com o aeroporto de Hamad, em Doha, no Qatar, que teve média de 8,52 pontos. A segunda colocação ficou com Cidade do Cabo, na África do Sul, seguida por dois aeroportos japoneses: Nagoya e Osaka.

Os melhores aeroportos do mundo

Veja abaixo a relação dos dez melhores colocados e os brasileiros que estão entre os 50 melhores do ranking da AirHelp:

Posição Aeroporto (país) Pontuação média 1º Hamad, em Doha (Qatar) 8,52 2º Cidade do Cabo (África do Sul) 8,50 3º Chubu Centrair, em Nagoya (Japão) 8,49 4º Osaka (Japão) 8,46 5º Brasília (Brasil) 8,32 6º O.R. Tambo, em Joanesburgo (África do Sul) 8,29 7º Mascate (Omã) 8,28 8º Salt Lake City (EUA) 8,28 9º Belém (Brasil) 8,26 10º Narita, em Tóquio (Japão) 8,24 14º Recife (Brasil) 8,20 19º Confins, em Belo Horizonte (Brasil) 8,13 26º Porto Alegre (Brasil) 8,06 40º Santos Dumont, no Rio de Janeiro (Brasil) 7,97 46º Curitiba (Brasil) 7,93 Fonte: AirHelp Score

