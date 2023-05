Adolescente é pego com mais de 270 pedras de crack em Curitiba

No domingo (07), guardas municipais de Curitiba apreenderam um adolescente de 17 anos com 271 pedras de crack na Rua Rezala Simão, no bairro Santa Quitéria.

A apreensão ocorreu quando uma equipe do Grupamento de Motos (GTM) do Núcleo Regional do Portão fazia patrulhamento preventivo pela região. Durante o percurso, os guardas avistaram o jovem em uma moto sem placa. Ao abordar o adolescente, encontraram as drogas.

Após a apreensão, o adolescente foi conduzido para Delegacia do Adolescente, onde são tomadas as medidas legais pertinentes ao caso. A motocicleta utilizada pelo jovem foi recolhida ao pátio da Superintendência de Trânsito (Setran).

