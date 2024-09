Acusado de estupro é preso em comunidade terapêutica na RMC

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar (PMPR), cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem, de 38 anos, em uma comunidade terapèutica da cidade de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde de quinta-feira (12).

No mesmo local, a proprietária do espaço, de 41 anos, foi autuada em flagrante por cometer crime ambiental.

A prisão ocorreu em uma ação de repressão e prevenção em uma comunidade terapêutica no bairro São Tiago, em apoio à Prefeitura de Piraquara. O homem era procurado por ter praticado o crime de estupro de vulnerável.

“Em uma atuação de fiscalização referente a uma comunidade terapêutica. Os policiais encontraram várias irregularidades, como comida e remédios vencidos. Foi constatado um crime ambiental, pois havia um despejo irregular que poderia causar danos à saúde humana”, explica o delegado da PCPR Thiago Andrade.

A proprietária do local foi autuada em flagrante e pagou fiança. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

