Um acidente na BR-277, sentido interior do Paraná, causa um grande congestionamento na rodovia e também no entorno do Viaduto do Orleans, palco para constantes congestionamentos e reclamações de moradores. Trata-se de uma colisão frontal entre dois veículos, sendo um deles do Governo do Paraná, da Secretaria de Saúde do Paraná.

+Viu essa? Assalto cinematográfico com 30 bandidos, reféns e tiroteio aterroriza Criciúma

Duas ambulâncias foram deslocadas para o local, uma delas é da Rodonorte, concessionária que administra o trecho e a outra é uma do Samu. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram que o condutor de um dos veículos precisou ser retirado de maca do veículo.

Trecho complicado

Em agosto deste ano a obra no Viaduto do Orleans recebeu uma verba de R$ 1,2 milhão para realização de licitação e contratação do um projeto executivo. É uma obra bastante esperada por moradores e comerciantes do entorno, que enfrentam diariamente muito congestionamento gerado por um gargalo na atual estrutura. No final do ano passado a Tribuna ouviu quem circula pelo local e constatou que a obra é de extrema urgência para a comunidade.