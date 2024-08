Acidente grave entre carro e caminhão bloqueia parte da BR-277

Um acidente na BR-277 bloqueou duas pistas no sentido Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, na manhã deste sábado (10). A colisão aconteceu entre um caminhão e um carro e deixou a frente do veículo destruída.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do automóvel foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado ao hospital.

A colisão aconteceu no trecho em que a BR-277 também é chamada de Avenida Ayrton Senna. A PRF não detalhou como o acidente entre o carro e caminhão aconteceu.

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?