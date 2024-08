Acidente grave com caminhões na BR-376 provoca mortes e feridos

Um acidente grave envolvendo, em princípio, três caminhões e um veículo BMW provocou a morte de três pessoas e deixou uma ferida. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as colisões aconteceram na descida da Serra do mar, na BR-376, na altura do km 672, em Guaratuba.

A colisão entre os veículos provocou um incêndio no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Por esse motivo, a rodovia foi interditada para o atendimento.

Segundo a PRF, as informações são preliminares, pois a ocorrência ainda está em atendimento. A quantidade de vítimas pode ser maior.

