Acidente grave com caminhão-tanque deixa duas mortes na BR-277

Uma grave colisão entre um caminhão-tanque e um carro na madrugada deste sábado (14) na BR 277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, resultou em duas mortes e mais três pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida traseira entre os veículos provocou incêndio no carro, onde as vítimas estavam. O caminhão-tanque não apresentou vazamento da carga e o condutor não teve lesões.

As três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas ao hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

A pista sentido sul chegou a ficar parcialmente bloqueada, mas já está liberada por completa na manhã de sábado.