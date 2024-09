Acidente em bairro gigante de Curitiba mata motorista e gera nó no trânsito em terminal

Um grave acidente em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (05), resultou na morte de um homem que dirigia uma van, no bairro Boqueirão. Ao ter um mal súbito, o veículo bateu de frente em um poste na Avenida Marechal Floriano Peixoto, bem ao lado do movimentadíssimo terminal de ônibus de Curitiba.

Segundo uma testemunha, o motorista de 58 anos, seguia normalmente pela avenida, quando atingiu o poste. O homem estava sozinho no veículo.

Por conta do acidente em Curitiba, parte da região está sem energia e semáforos estão desligados. Equipes da Copel estão no local e aguardam a retirada do carro para buscar uma solução do problema. Cerca de 500 unidades consumidores estão “às escuras” nesta manhã.

Acidente em Curitiba gerou bloqueios

Ruas próximas ao terminal, como a Rua Pastor Carlos Frank e Maestro Carlos Frank foram bloqueadas para o atendimento ao acidente em Curitiba e chegada do Instituto Médico Legal para a retirada do corpo da vítima. A Guarda Municipal e a própria Polícia Militar orientam o trânsito.

