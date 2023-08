Um acidente envolvendo três caminhões, no fim da manhã desta quinta-feira (17), bloqueou as pistas do Contorno Leste, no sentido bairro Cidade Industrial de Curitiba e interior do Paraná por Ponta Grossa. O acidente aconteceu próximo à Academia Policial do Guatupê, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motorista, que havia ficado preso nas ferragens da cabine de um dos veículos, foi socorrido e encaminhado ao hospital.

Imagem mostra dois caminhões destruídos após acidente no Contorno Leste. Foto: Reprodução/ RPC.

Filas

O congestionamento chegou a 10 quilômetros após a colisão traseira entre os caminhões, no km 96. E o cruzamento com a BR-277 parou já nas alças de acesso às pistas no sentido Curitiba.

Por volta das 12h45, segundo a PRF, duas faixas foram liberadas no sentido sul, no km 95. Equipes da concessionária Arteris Sul, responsável pelo trecho, também atendem o acidente, com várias viaturas de apoio.

