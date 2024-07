Um acidente de trânsito com um biarticulado deixou 28 pessoas feridas na noite desta segunda-feira (22), no Centro de Curitiba. Uma motorista de carro residente em Santa Catarina entrou equivocadamente no acesso exclusivo do transporte coletivo e o condutor do ônibus para evitar a colisão acabou batendo na parede do Colégio São José

Segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência com 15 profissionais, a colisão foi na Rua Visconde de Nácar com a Rua Emiliano Perneta, já na chegada da Praça Rui Barbosa.

Das 28 vítimas, 14 precisaram de atendimento em hospitais da região, sendo que em um dos casos, a pessoa se feriu com gravidade

Caminho errado?

A motorista de um SUV alegou no local para as autoridades que o GPS indicou o caminho errado. A mulher mora em uma cidade de Santa Catarina. O acidente chegou a bloquear o trânsito na região devido a complexidade da batida e a quantidade de curiosos.

Foto: Colaboração/Corpo de Bombeiros.

