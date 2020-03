Operação conjunta do Ibama e polícias Civil e Federal apreendeu terça-feira (10) em Guaratuba, no litoral do Paraná, 37 toneladas de frutos do mar, principalmente peixes, pescados irregularmente. Além de peixes, como sardinhas, pescadas e linguados, camarões, mexilhões e outros frutos do mar estão entre as cargas apreendidas de duas empresas de pesca. Todo o alimento apreendido será doado para instituições beneficentes do Paraná e Santa Catarina.

De acordo com o Ibama, os pescadores descumpriram o período de defeso, quando a pesca é proibida no período de reprodução dos peixes, que começou dia 1.° março de e vai até 31 de maio. Duas empresas foram autuadas por armazenar camarão sem declaração de estoque e sem o Registro Geral de Pesca. Em entrevista ao telejornal Meio-Dia Paraná, da RPC, a defesa da duas empresas nega irregularidade na pesca.

Todas as cargas apreendidas de frutos do mar vão ser distribuídas a orfanatos, asilos e outras entidades assistenciais. Serão 178 instituições beneficiadas que atendem cerca de 30 mil pessoas. A distribuição será feita pelo programa Mesa Brasil, banco nacional de alimentos contra a fome e o desperdício coordenado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc).