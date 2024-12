Cachaça de goiaba a sorvete de mexirica: Feira Sabores teve novidades

A Feira Sabores do Paraná, que aconteceu neste domingo (1) no Museu Oscar Niemeyer, colocou à disposição dos curitibanos dezenas de produtos oriundos da agroindústria familiar. Mas alguns chamaram a atenção por não serem tão comuns e terem histórias de empreendedorismo envoltas em sua fabricação.

Em um dos estandes, o estudante Henrique Leite, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), câmpus de Laranjeiras do Sul (Centro-Sul), ofereceu sorvetes de sabores não tão usuais: guabiroba, uvaia, mamão-caipira, araçá, açaí juçara com banana, morango silvestre, mexirica e jerivá. No mesmo local estão sucos e geleias.

Segundo ele, a universidade tem desde 2016 um projeto de extensão rural, que trabalha com cerca de 30 famílias de assentados e agricultores rurais reunidos em cinco associações nos municípios de Goioxim, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Palmital e Quedas do Iguaçu.

“Percebemos que eles tinham em seus quintais frutas nativas que historicamente são marginalizadas, deixadas à parte das cadeias produtivas e acabavam se perdendo”, disse Henrique. “Decidimos criar o projeto para incentivar e capacitar os agricultores para eles colherem e beneficiarem, e nós cuidaríamos da elaboração dos produtos finais e da comercialização”.

Acadêmicos de Agronomia, de Engenharia de Alimentos e de Nutrição ajudam na capacitação, nas receitas e na rotulagem. Os agricultores entregam as polpas, pelas quais são remunerados, e estão multiplicando mudas para ter escala comercial. A universidade fez parceria com uma microssorveteria que transforma no produto final. Além de usar a polpa para sucos e para a fabricação das geleias, dentro do próprio câmpus.

Os estudantes ajudam também na comercialização em feiras e eventos gastronômicos, com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná). Além de Henrique, estão em Curitiba os bolsistas Luis Fernando Petters, da Itaipu; e Dandara Brizola, da Fundação Araucária. O lucro está sendo investido em compra de equipamentos, marketing, visitas a feiras e na ampliação do mercado.

Goiaba

Próximo desse estande, a Destilaria G&R, de Carlópolis, no Norte-Pioneiro, ofereceu a aguardente de goiaba. Rosana Menegon Longo, seu marido Agostinho e o filho João Tomaso moram em uma chácara, onde há 15 anos produzem as apreciadas goiabas da região. “Decidimos fazer algo diferente, além de continuar vendendo as goiabas”, disse.

Eles ajudam a abastecer a Ceasa em Curitiba com essa fruta. Como Agostinho tem conhecimento em produção de bebida, pois seu pai veio da Itália e fazia vinho e queijo, a opção foi pela destilaria. Há dois anos conseguiram o registro e regularização da indústria no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

São cerca de 200 garrafinhas que saem todo mês, depois de um demorado processo de extração do açúcar e pousio nos alambiques, para serem mostradas e vendidas em feiras. A propriedade também já se tornou conhecida e está em roteiros turísticos da região.

Cosméticos

A Madreselva, que produz cosméticos a partir de óleos essenciais e bioativos naturais, começou a nascer em 2005 na Fundação Tecnológica de Cascavel, no Oeste, onde o casal Almerinda e Carlos Chaves conseguiu acesso para pesquisas. “A ideia inicial era fazer óleos essenciais e bioativos naturais para oferecer às indústrias de cosméticos”, afirmou Almerinda.

No entanto, após três anos de incubadora, o mercado já não estava mais à procura desses produtos. “Um desafio estava lançado, tínhamos os estudos, tínhamos carinho pelas plantas e sabíamos que poderia proporcionar benefícios às pessoas”, reforçou. Por isso resolveram eles próprios criar os cosméticos, nascendo a Madreselva.

A entrada no mercado foi em 2013, tendo participado de várias feiras e exposições, inclusive da última Feira Sabores do Paraná, realizada em 2014 em Curitiba, com apoio do IDR-Paraná. “Temos muita gratidão porque essa divulgação proporcionou o mercado que temos até hoje”, disse Almerinda. Atualmente são 82 produtos no portfólio.

Parte das matérias-primas chega do Pará, fornecida por uma cooperativa que padroniza produtos amazônicos extraídos por ribeirinhos, como a copaíba, coco-babaçu e castanha do Brasil. Elas se juntam às mais comuns do Sul, com alecrim e marcela. “Promovemos o nosso aqui e ajudamos alguém que está bem longe”, afirmou Almerinda.

Desidratação

O casal Elisangela e Luiz Zaha, de Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí, comercializa frutas desidratadas. A Lumi Vita foi pensada quando Miguel, o primeiro filho do casal, iria completar um ano, em 2022. “Queríamos algo diferente para a comemoração, que fosse docinho, mas mais saudável”, disse Elisangela. A sugestão veio de Maria Iamaguchi, mãe de Luiz.

As frutas desidratadas agradaram à primeira mordida e as encomendas começaram. Elisangela decidiu participar de cursos para aprofundar a técnica de produção e manipulação de cores e formatos, mas as participações em feiras já começaram a fazer parte da rotina, além de terem estabelecido uma loja em Maringá, no Noroeste.

Algumas das frutas são cultivadas no terreno de 2,5 alqueires que o casal possui e de onde tira hortifrútis in natura, ainda a principal fonte de renda, principalmente atendendo o hospital regional. Com o crescimento dos pedidos, houve a decisão de formalizar a indústria, para a qual tiveram auxílio dos técnicos do IDR-Paraná.

A Lumi Vita está completando um ano. “Ainda estamos lapidando”, salientou Luis. As frutas são todas selecionadas, produzidas por eles mesmos ou compradas de produtores locais, e eventuais resíduos vão para compostagem.