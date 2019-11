O astrólogo Walter Mercado, conhecido por suas participações frequentes na TV dos Estados Unidos, América Latina e Brasil, morreu neste domingo, 3, aos 88 anos. A porta-voz do hospital Auxilio Mutuo, de San Juan, em Porto Rico, Sofia Luquis afirmou que Walter Mercado morreu após uma falência renal. Em seus últimos anos de vida, ele viveu na região de Cupey, na própria cidade.

Walter Mercado era conhecido com frequência por conta do bordão “Ligue já!”. Ele nasceu em Ponce, uma das maiores cidades de Porto Rico, e trabalhou brevemente em alguns canais de TV antes de se mudar para o sul da Flórida. Lá, ganhou fama no segmento de horóscopo diário voltado à população latina.

Em outubro de 2010, Walter Mercado anunciou a mudança de seu nome para Shanti Ananda. No mesmo ano, parou de fazer gravações para a Univison e passou a escrever para o jornal El Nuevo Herald, de Miami.

Em 2011, o astrólogo foi internado por causa de uma pneumonia. Com a piora em sua condição de saúde, foi transferido para um hospital no Estado de Ohio, nos Estados Unidos, onde se teve conhecimento de que ele havia sofrido um enfarte.

Uma das últimas empreitadas comerciais de Walter Mercado ocorreu em 2014, quando lançou o site “Passion Latinos”, com horóscopos, encontros online e produtos como fragrâncias, velas e sabonetes que prometiam trazer prosperidade, amor, saúde e paz.