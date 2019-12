A celebração do Natal e do ano-novo altera o horário de funcionamento de órgãos públicos e serviços privados em São Paulo nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2019 e no dia 1º de janeiro de 2020.

Confira abaixo o que abre e o que fecha durante o Natal e o réveillon:

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as agências bancárias funcionarão em horário especial na véspera do Natal, entre 9 horas e 11 horas. Já no dia 25, elas ficarão fechadas. O atendimento em horário normal volta na quinta-feira, 26, e ocorre também na sexta-feira, 27, e na segunda-feira, 30, último dia de expediente no ano.

No ano-novo, os bancos não abrem para atendimento no dia 31 e no primeiro dia de 2020.

A Febraban orienta a população a utilizar os canais alternativos de atendimento bancário para fazer transações financeiras, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes.

Shoppings e supermercados

A maioria dos shoppings e supermercados de São Paulo funcionará até as 18 horas do dia 24 e ficará fechada no dia 25.

Correios

As agências dos Correios funcionam até o meio-dia nos dias 24 e 31 e não abrem nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro.

Ônibus

De acordo com a São Paulo Transporte (SPTrans), a circulação dos ônibus municipais nos feriados do Natal e do ano-novo será de 43% da frota operacional em relação aos dias úteis. No dia 24, a operação será normal, com 100% da frota. Já nos dias 30 e 31, será reduzida a 66% do total de coletivos dos dias úteis.

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos de São Paulo está suspenso desde esta segunda-feira, 23, e será retomado somente no dia 13 de janeiro de 2020.

A Secretaria de Mobilidade e Transportes informou que a suspensão não vale para veículos pesados (caminhões) e nem para as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Zona Azul

Nos dias 24, 25, 31 e 1º, está suspensa a fiscalização de estacionamento rotativo Zona Azul nos bolsões internos e vias no entorno do Parque Ibirapuera. Nos demais locais da cidade, vale a sinalização de regulamentação vigente.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nos dias 23, 24, 25, 29, 30 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro. Nos dias 26, 27 e 28 de dezembro e a partir do dia 2 de janeiro, todas as unidades atendem normalmente, de acordo com o horário de cada posto.

Detran-SP

As unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) fecham nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro, além do dia 1º de janeiro. Nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, após os feriados, todas as unidades voltam a atender normalmente.

Procon-SP

A Fundação Procon de São Paulo ficará fechada nos dias 24 e 25 e nos dias 31 e 1º. Nos demais, o funcionamento é normal.

Mercados e sacolões municipais

Os mercados e sacolões municipais terão horário de atendimento alterado em função das festas de fim de ano. Confira o funcionamento das unidades.

Parques

Os parques administrados pela Prefeitura de São Paulo sofrerão alteração de horário, exceto o Parque do Carmo. O Ibirapuera, nos dias 24 e 31, abre às 5 horas e fecha às 16 horas. Já nos dias 25 e 1º, funciona entre as 5 horas e as 20 horas.

Os demais parques, nos dias 24 e 31, abrem em horário normal, mas fecham duas horas antes; enquanto nos dias 25 e 1º, abrem duas horas depois.

Ruas Abertas

O Programa Ruas Abertas terá funcionamento normal no domingo, 29. A Avenida Paulista ficará aberta para o público das 10 horas às 18 horas. Já a Avenida Sumaré é ativada das 7 horas às 14 horas. No dia 1º, feriado, a Paulista será fechada para os carros entre 10 horas e 18 horas.

Cultura

Alguns equipamentos culturais administrados pelo município, como casas de cultura, centros culturais e teatros, terão o horário de funcionamento alterado.