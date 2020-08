A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou o registro de tornados nos municípios de Água Doce e Irineópolis, no Planalto Norte do estado. A distância entre as cidades é de 100 quilômetros. O fenômeno em Água Doce foi registrado pelo radar meteorológico Oeste entre 15h30 e 15h35 da última sexta-feira (14). Vídeos nas redes sociais mostram um funil de vento tocando o solo na área rural de Irineópolis (assista abaixo). As rajadas de vento atingiram velocidade acima de 100 km/h.

Cerca de 700 casas foram destelhadas e 25 totalmente destruídas em Água Doce. Onze pessoas ficaram feridas, sendo duas de forma mais grave. Segundo a Defesa Civil, ocorreu queda de granizo e chuva forte principalmente nas regiões Oeste e Norte catarinense entre a tarde de sexta e a madrugada deste sábado (15). Ao todo, 830 pessoas estão desabrigadas e 120 tiveram os imóveis destruídos pelo mau tempo no estado.

TEMPO | Vídeo de um dos tornados ontem no Oeste de Santa Catarina. pic.twitter.com/1zqTZTWSRI — MetSul.com (@metsul) August 15, 2020

Segundo a Defesa Civil, os municípios mais afetados pelo mau tempo no estado foram Vargem Bonita, Catanduvas, Água Doce, Tangará e Ibicaré. Em Catanduvas 235 residências tiveram os telhados danificados e duas foram destruídas. No município de Ibicaré foram registrados danos em três comunidades de interior, duas igrejas e dois pavilhões.

Em Tangará ocorreram destelhamentos em todos os bairros, estima-se que 90% das casas e empresas foram atingidas, e cinco pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil municipal informou que 100 pessoas estão desabrigadas e 20 desalojadas. Já em Vargem Bonita os primeiros números apontam 1.300 casas com telhados danificados, 30 pessoas estão desabrigadas e 20 desalojadas.

TEMPO | Muitos estragos no município catarinense de Tangará durante tempestade severa. Caminhões chegaram a ser virados. pic.twitter.com/sHCQTL0U5A — MetSul.com (@metsul) August 14, 2020

“O atendimento para as pessoas atingidas e os feridos foram prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, SAMU e PMSC”, destacou o chefe da DCSC, João Batista Cordeiro Júnior. Segundo ele, a primeira resposta está em andamento e os levantamentos dos prejuízos estão sendo realizados pelas defesas civis municipais com o apoio da DCSC. “No primeiro momento realizamos a distribuição de lonas e demais itens de assistência humanitária estão sendo disponibilizados para a população”, completou.