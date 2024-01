O ex-policial Ronnie Lessa, apontado como o autor dos tiros que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Torres, teria fechado um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, de acordo com o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim, citando fontes próximas às investigações.

A colaboração de Lessa seria o elo que faltava para a elucidação completa do crime, que completa seis anos em março, já que ele poderia apontar quem foram os mandantes da execução de Marielle e Anderson. No entanto, a delação ainda teria de ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

+ Leia mais: Curitiba confirma 28 casos de dengue, um dia antes de Brasil receber 720 doses da vacina

Lessa está preso desde março de 2019 – na ocasião, foi detido com outro ex-policial, Élcio Queiroz, que também fez delação premiada. Foi ele quem apontou Lessa como o responsável pelos disparos, enquanto Queiroz dirigia o carro usado na emboscada. Queiroz ainda afirmou que uma terceira pessoa, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, participou de campanas para vigiar Marielle.

“Suel” foi preso em julho de 2023. Queiroz já foi condenado pela Justiça por porte ilegal de armas; Lessa, por tráfico internacional de armas e por destruição de provas. Ambos ainda aguardam o julgamento pelo homicídio de Marielle.

Você já viu essas?

Quem dá mais? Leilão em Curitiba tem LENDA das estradas por precinho incrível! Precisam de novo lar Cuidadora pode ser despejada em Curitiba! Mas e os cãezinhos? Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!