Um novo aumento do salário mínimo pode ser concedido ainda neste ano além do reajuste dado em janeiro, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em declaração dada ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, neste domingo (12).

Segundo o ministro, o governo está discutindo se há “espaço fiscal” no orçamento para elevar mais uma vez o valor, que atualmente é de R$ 1.302. Marinho também afirmou que as mudanças feitas na legislação trabalhista no governo de Jair Bolsonaro (PL) devem ser revistas pela pasta.

“Rever o que foi prejudicado nesse processo de relações de trabalho, para que nós possamos de novo retomar o processo de negociação, de valorizar o valor do trabalho em si, a massa salarial, geração de emprego e renda. Nossa expectativa é de trabalhar esse processo”, disse na entrevista citando, entre outros, os trabalhadores que utilizam a intermediação de aplicativos.

