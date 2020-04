O ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) recebeu diagnóstico de Covid-19 na noite de sábado (25). O parlamentar foi hospitalizado na sexta (24) na Santa Casa de Maringá, no estado do Paraná, após apresentar desconforto respiratório e tosse seca. Barros teve alta neste domingo (26).

“Testei positivo para coronavírus. Estou internado desde ontem com quadro estável e boa evolução. Agradeço a família, profissionais de saúde e amigos pelo apoio e orações”, disse em mensagem a reportagem.

Ricardo Barros ocupou o cargo de ministro da Saúde no governo de Michel Temer. Sua gestão foi marcada por discursos de defesa de redução dos gastos no setor e pela proximidade de bandeiras defendidas pelos planos de saúde, como a criação de planos com cobertura menor do que a hoje obrigatória.

Alta

Ricardo Barros esteve internado na Santa Casa de Maringá de sexta-feira (24) a domingo (26), com dificuldades respiratórias. O parlamentar chegou à cidade na quinta-feira (23) e procurou o hospital quando teve sintomas, como tosse e desconforto para respirar. Embora o quadro seja considerado leve e estável, a recomendação médica foi pelo internamento. Ex-ministro da Saúde, ele postou nas redes sociais o resultado positivo para o novo coronavírus e posteriormente a alta hospitalar.