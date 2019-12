A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (19) o prêmio especial da Semana de Natal da Mega Sena, concurso 2218. O prêmio esta acumulado em R$ 39 milhões. Também foram sorteados a Quina 5150, Timemania 1421, Dupla Sena 2026 e Dia de Sorte 240.

>>> Você sabia? Você pode conferir os resultados de todas as loterias na página especial de Loterias da Tribuna.

Resultado Mega Sena 2218:

06, 16, 22, 38, 48 e 52

Outras loterias

Quina 5151 : 29 , 33 , 51 , 59 e 60.

: , , , Timemania 1421: 09, 17, 32, 38, 45, 53 e 72. Time do coração: Atlético-MG

Time do coração: Atlético-MG Dupla Sena 2026 : 1ª faixa – 01, 05, 08, 22, 23 e 46 . 2ª faixa: 08, 16, 35, 36, 47 e 49 .

: 1ª faixa – . 2ª faixa: . Dia de Sorte 240: 01, 04, 08, 13, 19, 22 e 25. Mês da sorte: Outubro.

Mega da Virada

Ainda dá tempo de apostar na Mega da Virada 2019/2020. Todas as lotéricas do Brasil aceitam apostas para o concurso 2.220, que será sorteado no dia 31 de dezembro deste ano. Após o reajuste do preço de todos os jogos, a aposta simples da Mega da Virada custará R$ 4,50. Com isso, automaticamente o prêmio de saída deste sorteio será de R$ 300 milhões, mas poderá chegar a R$ 340 milhões.

Além das apostas presenciais, nas lotérica de todo o país, o apostador pode jogar também pela internet, no Portal de Loterias Online, e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível apenas para usuários da plataforma iOS. Os titulares de conta corrente na Caixa podem fazer suas apostas pelo computador, tablet ou smartphone utilizando o Internet Banking Caixa.