Nesta quinta-feira (5), a Caixa Econômica Federal sorteia o concurso 273 do Dia de Sorte, a loteria mais nova do time Caixa. Você aposta sete números e escolhe um mês da sorte. Se acertar todas as dezenas, leva a bolada de R$ 1 milhão neste sorteio.

Resultado Dia de Sorte 273

03, 11, 12, 19, 20, 26 e 28. Mês da Sorte: Novembro.

