Apostou na Lotofácil? A Lotofácil concurso 2722 será sorteada nesta terça-feira (24), no Espaço da Sorte da Caixa e pode pagar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher no mínimo 15 entre os 25 números disponíveis e ganha quem acerta 11, 12, 13, 14 e 15 dezenas. Com sorteios de segunda a sábado.

>>> LEIA MAIS: Condor antecipa Páscoa e monta corredor com ovos de chocolate

Resultado Lotofácil 2722

01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25

>>> LEIA MAIS: iFood muda sistema de cancelamentos de pedidos. Veja como ficou agora

Quanto mais apostar, mais chances de ganhar. A chance de pelo menos dobrar o investimento, ou seja, acertar 11 pontos e ganhar R$ 5, é de 1 em 11. A aposta custa apenas R$ 2,50. Confira o resultado da Lotofácil na Tribuna.

>>> Clique aqui e saiba todos os resultados e informações sobre loterias

Veja que incrível