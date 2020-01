As loterias da Caixa têm vários jogos com prêmios acumulados nesta quinta-feira. O concurso 5160 da Quina promete premiação de R$ 11,3 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas. A Dupla Sena concurso 2032 também está acumulada, com prêmio de R$ 5,1 milhões. e o Dia de Sorte, concurso 246, paga R$ 2,1 milhões.

+ Leia mais: Lotérica pé-quente de Curitiba faz dois ganhadores na quina da Mega da Virada 2019

Resultado Quina 5160

10, 29, 44, 56 e 69.

Dupla Sena 2032

1º prêmio: 06, 11, 25, 32, 42 e 47. 2º Prêmio: 14, 15, 20, 27, 40 e 45.

Dia de Sorte 246

09, 10, 14, 16, 18, 19 e 24. Mês da sorte: Maio.

++ Leia também: Onze apostas feitas em Curitiba faturam a quina da Mega da Virada 2019