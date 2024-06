Quina de São João tem prêmio de R$ 220 milhões; apostas terminam as 18h

A Quina de São João 2024 com prêmio estimado em R$ 220 milhões, o maior da história da modalidade, ocorre neste sábado (22). O sorteio do concurso 6.462 da Quina está marcado para as 20h (horário de Brasília), em São Paulo.

A Quina de São João é um dos sorteios mais aguardados do ano. Diferentemente da maioria dos outros concursos, ela não acumula; ou seja, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (quatro números) e assim por diante.

As apostas para a Quina de São João devem ser feitas até às 18h deste sábado nas casas lotéricas de todo o país ou pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

Como jogar na Quina de São João?

Quem quiser tentar a sorte pode escolher marcar de 5 a 15 números dos 80 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. A aposta simples para a Quina de São João marcando 5 dezenas custa R$ 2,50. Boa sorte!

