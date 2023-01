O deputado do partido Democrata Joaquim Castro, do estado americano do Texas, defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja extraditado ao Brasil, após os atos de vandalismo no Distrito Federal deste domingo (8). O ex-presidente embarcou para os Estados Unidos no último dia 30 de dezembro, dois dias antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

+Viu essa? Terroristas comemoram decreto de Lula, confundindo com “intervenção militar”

“Bolsonaro não deve receber refúgio na Flórida, onde está se escondendo da responsabilidade de seus crimes”, disse em publicação no Twitter. “Me posiciono junto a Lula e ao governo democraticamente eleito do Brasil. Terroristas domésticos e fascistas não podem usar o roteiro de Trump para enfraquecer a democracia”, completou.

Na mesma linha, a deputada norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez, do partido democrata, também defendeu que Bolsonaro seja extraditado. “Quase 2 anos depois que o Capitólio dos EUA foi atacado por fascistas, vemos movimentos fascistas no exterior tentando fazer o mesmo no Brasil. Os EUA devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida”, escreveu.

Mais cedo, o presidente norte-americano, Joe Biden, disse que a situação no Brasil é “ultrajante”. Já o conselheiro de Segurança Nacional do EUA, Jake Sullivan, condenou os ataques ao sistema democrático brasileiro.

“O presidente Biden está acompanhando a situação de perto e nosso apoio às instituições democráticas do Brasil é inabalável. A democracia brasileira não será abalada pela violência”, escreveu.

Veja que incrível!