Pix bate recorde de transações em um único dia: 152,7 milhões

O Pix bateu novo recorde diário de transações na quarta-feira, 6 de setembro. Foram 152,7 milhões de operações, que movimentaram R$ 76,102 bilhões, segundo o Banco Central (BC).

O resultado supera em 10 milhões de operações o recorde anterior, de 142,4 milhões, no dia 4 de agosto.

“Os números reforçam a forte adesão de pessoas e empresas ao Pix, meio de pagamento lançado pelo BC em novembro de 2020”, destacou o Banco Central.

