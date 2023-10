A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (19) que reduzirá em R$ 0,12 por litro o seu preço médio de venda de gasolina A para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 2,81 por litro, valor que representa queda de 4% em relação ao preço anterior. Já o diesel A terá um aumento de R$ 0,25 o litro, alta de 6,6%. Os reajustes começarão a valer a partir deste sábado (21).

“Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba”, disse a estatal, em nota.

Segundo a companhia, a variação acumulada no ano dos preços de venda tanto da gasolina A como do diesel A da Petrobras para as distribuidoras acumula redução. “No caso da gasolina, uma redução de R$ 0,27 por litro no ano. Enquanto no diesel, a redução acumulada é de R$ 0,44 por litro no ano”, diz o comunicado.

“Para a gasolina, o fim do período sazonal de maior demanda global significa maior disponibilidade e desvalorização do produto frente ao petróleo. Por outro lado, para o diesel, observa-se uma demanda global sustentada, com expectativa de alta sazonal, resultando em valorização do produto frente ao petróleo”, justificou a empresa.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉