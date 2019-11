Começam a ser pagos nesta quinta-feira (14) os valores referentes ao abono salarial do PIS/PASEP do calendário 2019/2020. O pagamento é para beneficiários nascidos em novembro e também para servidores públicos com final de inscrição 04.

A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do abono salarial do PIS. Os pagamentos são disponibilizados de forma escalonada conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Os titulares que possuem conta individual na Caixa com cadastro atualizado receberam o crédito automático antecipado na última terça-feira (12).

Os primeiros a receber o abono foram os nascidos em julho, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada. Quanto aos servidores públicos, os que têm inscrição iniciada em zero.

Os trabalhadores que nasceram até dezembro recebem o PIS ainda este ano. Os nascidos entre janeiro e junho terão o recurso disponível para saque em 2020.

Os servidores públicos com o dígito final de inscrição do Pasep de 0 e 4 também recebem este ano. Já no caso das inscrições com o final entre 5 e 9, o pagamento será no próximo ano.

O limite para sacar os recursos do exercício 2019/2020 será no dia 30 de junho de 2020.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP 2019/2020

Nascidos em Recebem a partir de: Crédito em conta: Julho 25/07/2019 23/07/2019 Agosto 15/08/2019 13/08/2019 Setembro 19/09/2019 17/09/2019 Outubro 17/10/2019 15/10/2019 Novembro 14/11/2019 12/11/2019 Dezembro 12/12/2019 10/12/2019 Janeiro 16/01/2020 14/01/2020 Fevereiro 16/01/2020 14/01/2020 Marco 13/02/2020 11/02/2020 Abril 13/02/2020 11/02/2020 Maio 19/03/2020 17/03/2020 Junho 19/03/2020 17/03/2020

*Com informações da Agência Brasil.