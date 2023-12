Onde está o Papai Noel? Acompanhe a viagem em tempo real pelo Google

Uma das grandes perguntas nesta véspera de Natal, 24 de dezembro, é sobre a rota do Papai Noel. Onde está o bom velhinho com as renas? Vai dar tempo do presente das crianças no Brasil?

LEIA TAMBÉM:

>> Emergências médicas de fim de ano; sete dicas para evitá-las

>> Uso indevido de símbolos cristãos poderá render multa de até meio milhão em Curitiba

Há 18 anos, a Google disponibiliza uma ferramenta que é possível acompanhar a viagem de Papai Noel em tempo real pelo mundo e saber quantos presentes ele já distribuiu. No começo desta tarde deste domingo, ele estava seguindo para a Rússia, e já havia entregue mais de 2.504.000.000 presentes. O “Google Santa Tracker” ou “Siga o Papai Noel” pode ser acessado por meio do site santatracker.google.com.

No site, também são disponibilizados jogos interativos e o “feed” com as cidades já atravessadas. É uma diversão bem bacana para toda família, com histórias e contos natalinos.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?